Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Он отметил, что успешное контрнаступление заставляет оккупантов уносить пятки, создавая изрядные очереди на дорогах.

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Россияне пытаются хоть как-то спастись

Как отметил Гайдай, в направлении самого Луганска, а также россии выстроились изрядные очереди из автомобилей. А все потому, что и оккупанты, и коллаборанты пытаются убежать от ВСУ. Если в цифрах, то ситуация такова:

в направлении Счастья очередь растянулась на 1,5 километра;

а вот до Станицы Луганской – до 10 километров.

Глава ОВА подчеркнул, что коллаборанты, которые не успеют скрыться, будут наказаны. Если они смогли выбраться, то страх будет преследовать их до последних дней.

В то же время Гайдай обратился к жителям области. Он попросил их перебираться в укрытия, как только прозвучат взрывы. Никто не может исключать того факта, что озверевший враг продолжит стрелять по мирному населению.

ВСУ уже освобождают Луганскую область

Над Куземовкой уже развевается флаг Украины. Об этом ранее сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он также выложил фото, где можно увидеть, что на вышке ветер подхватывает наш флаг.

Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года Сватово ждет,

– отметил Гайдай.

Отметим, что Куземовка – село в Сватовском районе. Есть все шансы, что вскоре мы услышим хорошие новости и о самом Сватове. А уже после него можно будет выйти в Рубежное и браться за возвращение контроля над Северодонецком.

Добавим, что накануне поступала информация о Сватове. Населенный пункт наспех покидали оккупанты, а также вывозили оттуда свои семьи. В нем остались разве что военнослужащие, входящие в так называемую "народную милицию" псевдореспублики.

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