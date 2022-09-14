Водночас у російських військових ці втрати значно більші, навіть не зважаючи на те, що вони оборонялися, а отже були в зручнішій ситуації. Про це в ефірі 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Втрати росіян ледь не в 10 разів вищі

За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, втрати росії за час контрнаступу ЗСУ, якщо порівнювати з українськими, становлять у відношенні 1 до 9, а то й 1 до 10.

Тобто, на одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні,

– зазначив Олексій Данілов.

Втім, завдяки ефективному виконанню завдань українськими воїнами у випадку з контрнаступом на Харківщині все вийшло з точністю до навпаки.

"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", – розповідає секретар РНБО.

Він певен, що далеко не кожна країна в Європі здатна на те, що зробила Україна. Адже в історії війн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: