Вочевидь, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська.

До теми Мінус 17 крилатих ракет, літак і 7 танків: свіжі втрати ворога

ЗСУ могли знищити іранський безпілотник

Під Куп'янськом ЗСУ збили черговий БпЛА. Згідно з зовнішнім виглядом елементів крила знищеного безпілотника, він іранський. Мовиться про далекобійний БпЛА-камікадзе Shahed-136.

Фото знищеного іранського БпЛА:

Першим про знахідку повідомив військовий Максим у твітері.

Які БпЛА росія замовила в Ірані

Джерелам в адміністрації Джо Байдена відомо, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серії:

Mohajer-6,

Shahed-129

та Shahed-191.

Зауважимо, що на фото вище – БпЛА серії Shahed-136.

Раніше повідомлялося, що країна-агресорка доставила перші безпілотники з Ірану ще на початку серпня. І повідомлення про те, що росія вже використовує ці БпЛА на фронті, з'явилися наприкінці літа.

Іранські БпЛА, які придбали окупанти, можуть нести високоточні боєприпаси та виконувати розвідувальні місії.

До теми – росія вже використовує безпілотники з Ірану: дивіться відео