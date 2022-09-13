Вочевидь, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська.
До теми Мінус 17 крилатих ракет, літак і 7 танків: свіжі втрати ворога
ЗСУ могли знищити іранський безпілотник
Під Куп'янськом ЗСУ збили черговий БпЛА. Згідно з зовнішнім виглядом елементів крила знищеного безпілотника, він іранський. Мовиться про далекобійний БпЛА-камікадзе Shahed-136.
Фото знищеного іранського БпЛА:
Першим про знахідку повідомив військовий Максим у твітері.
Які БпЛА росія замовила в Ірані
Джерелам в адміністрації Джо Байдена відомо, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серії:
- Mohajer-6,
- Shahed-129
- та Shahed-191.
Зауважимо, що на фото вище – БпЛА серії Shahed-136.
Раніше повідомлялося, що країна-агресорка доставила перші безпілотники з Ірану ще на початку серпня. І повідомлення про те, що росія вже використовує ці БпЛА на фронті, з'явилися наприкінці літа.
Іранські БпЛА, які придбали окупанти, можуть нести високоточні боєприпаси та виконувати розвідувальні місії.
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