росіяни у розпачі, якщо звернулися до Ірану, – ЗМІ

Американське видання закликало остерігатися нового союзу між росією й Іраном. Про це журналісти заявили з посиланням на розвідку.

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Для Росії, яка намагається зберегти динаміку в Україні після 6 місяців жорстокого конфлікту, нова допомога Ірану може змінити правила гри. Це не просто тактичний альянс,

– мовиться у повідомленні.

Оскільки Китай та Індія відмовляються продавати зброю кремлівським загарбникам, у цьому їм може допомогти Іран.

росіяни нібито спершу вагалася, чи звертатися до Ірану. кремль не довіряє іранській владі й виступає проти її ядерних амбіцій. Крім того, росія любить думати, що вона супердержава, яка не потребує допомоги "неприємного сусіда".

Це свідчить про великий відчай з боку росіян, що вони тут залежні від іранців,

– наголосило видання.

На тлі постійних західних поставок в Україну, росія не може бути вибагливою. Тому така співпраця задовольняє короткострокові потреби агресора, але при цьому країна стає ще більше ізольованою.

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Додамо, видання Associated Press повідомило, що росія отримала сотні безпілотників з Ірану, які вона може застосовувати проти України. Водночас джерела журналістів не впевнені, що окупанти вже використовують цю авіацію на фронті. Однак зазначають, що безпілотники дійсно готові до цього.

Як Іран може допомогти росії обійти санкції

За даними видання, Іран знає "трюки", як обійти санкції. Для цього країна може задіяти існуючу інфраструктурну мережу підставних компаній та інших фінансових установ. Водночас якщо санкції проти Тегерана скасують, то "допомагати" росії буде ще легше.

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