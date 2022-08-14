Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос. За його словами, якщо інформація про іранські безпілотники правдива, то це не надто добрі новини. Але ЗСУ обов'язково призвичаяться до цих апаратів.
До теми російські військові почали тренуватися на іранських безпілотниках, – CNN
Потрібно посилювати систему ППО
Кривонос наголошує, що зараз потрібно активно працювати над тим, щоб посилювати власні системи протиповітряної оборони. На жаль, про це нагадували ще задовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Це не дуже приємна новина, але ми її очікували. Зрозуміло, що в деяких аспектах нам потрібно активно посилювати систему ППО. Говоримо ми про це не перший день, не перший рік, – зазначив Сергій Кривонос.
Він наголошує, що ЗСУ точно навчаться збивати іранські безпілотники. Вони будуть так само падати, як і російські "Орлани".
Кривонос про війну в Україні та іранські безпілотники: дивіться відео
росія могла отримала іранські безпілотники: коротко
- За даними Інституту вивчення війни, на початку серпня Іран міг відправити першу партію власних безпілотників до росії. В обмін вони отримають можливість навчатися на російських літаках Су-35.
- Згодом радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що росія таки отримала безпілотники від Ірану. Йдеться про приблизно 50 літальних апаратів.
- Як зазначив військовий кореспондент Ілля Пономаренко, росіяни мають проблеми із безпілотниками середнього класу. У такий спосіб вони намагаються заповнити цю нішу. Все-таки іранськи безпілотники можуть створити проблеми для ЗСУ.