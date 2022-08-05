Під час ефіру з Марком Фейгіним радник глави Офісу Президента зазначив, що росія таки отримала першу партію безпілотників з Ірану. Мовиться про 46 літальних апаратів.

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Іранські безпілотники вже бачили в дії

"За деякими даними, начебто вже помітили їх застосування… Іранський безпілотник – машинка сильно попереднього покоління, зроблена на колінці, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні й дитячі квадрокоптери вирішують завдання", – наголосив Арестович.

Водночас радник глави ОП наголосив не лише на наявності цих безпілотників. Він підкреслив, що надзвичайно важливо, чи вміють ними керувати оператори. У нашому випадку – російські загарбники.

Наразі триває боротьба мотивацій. Не думаю, що російські війська, окрім окремих команд, виявляють особливе бажання "всіх перемогти". (Вороги – 24 канал) неабияк деморалізовані,

– підкреслив він.

Зауважимо, що інформацію про надання росії іранських безпілотників ще 2 серпня повідомив Інститут з вивчення війни. Його аналітики зауважили, що до країни-агресорки могла прибути перша партія цих пристроїв, яка мала б пройти "польові випробування". Водночас в Ірані розраховують на те, що росіяни поставлять їм військові літаки Су-35.

росія хоче запустити супутника-шпигуна

Від імені того ж Ірану країна-агресорка планує 9 серпня запустити з космічної станції "Байконур" у Казахстані супутник "Хайям", розповідають журналісти The Washington Post. З його допомогою Тегеран матиме можливість проводити стеження за військовими об'єктами, розташованими на Близькому Сході. Але є одне "але"... спочатку у кремлі планують використовувати відповідний пристрій для війни проти України.

Особливість пристрою полягає в тому, що він оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Вона б мала дозволити Тегерану практично без перерв стежити за стратегічно важливими об'єктами як в Ізраїлі, так і в Перській затоці.

Джерела повідомляють, що спочатку супутник буде під контролем росії. Вона кілька впродовж кількох місяців, якщо не більше, використовуватиме "Хайям". З його допомогою окупанти планують слідкувати за військовими цілями на території України.

Журналісти вирішили звернутись до посольства росії у Вашингтоні. Вони зробили це задля отримання бодай якогось коментаря стосовно можливого запуску супутника, але їм відмовили.

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