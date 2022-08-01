Чергових втрат росії завдали воїни повітряного командування "Центр". Окупанти втратили безпілотник типу "Птеро".

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Захисники знищили безпілотник окупантів у соняшниковому полі

Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ 31 липня влучним пострілом "приземлили" черговий ворожий безпілотний літальний апарат.

Пробачте нам, соняхи… Але ми маємо бити цю наволоч та наближати перемогу!

– зазначили захисники.

Дивіться відео, як наші бійці знищили російський безпілотник:

Захисники знешкодили безпілотник ймовірно типу "Птеро". Візуально він схожий на "Орлан-10". БпЛА повинен був здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

"Цьогоріч знову соняшники пахнуть війною, але так надихають на Перемогу своєю красою", – підсумували бійці.

Дивіться фото знищення ворожого безпілотника / Фото повітряного командування "Центр"

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Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни російська окупаційна армія зазнає в Україні нищівних втрат. Станом на ранок 31 липня українські захисники ліквідували приблизно 40,83 тисячі загарбників.

Також росія стрімко втрачає свою техніку, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:

1763 танки,

4004 бойові броньовані машини,

916 артилерійських систем,

259 реактивних систем залпового вогню,

117 засобів ППО,

223 літаки,

190 гелікоптерів,

735 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

80 одиниць спеціальної техніки.

Зауважте, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Цілком ймовірно, що росія втратила значно більше особового складу та техніки.

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