У Калінінградську область привезли 300 загиблих окупантів
У розвідці журналістам 24 каналу провідомили, в місто Балтійськ в Калінінградській області привезли 300 загиблих окупантів. Йдеться про бійців 336 окремої бригади морської піхоти балтійського флоту росії.
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Зауважимо, що на початку літа ЗСУ ліквідували російського начальника штабу 336 бригади морської піхоти балтійського флоту – полковника Руслана Ширіна.
російська пропаганда заявила, що він загинув під час виконання військового обов'язку в бою в Україні. На якому саме напрямку та коли – не повідомляють.
Втрати окупантів станом на 31 липня
- російське військово-політичне керівництво не відмовилося від цинічної так кривавої війни проти України. Українські воїни стримують наступ ворога на всіх напрямках та завдають тому значних втрат.
- Зранку 31 липня у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі втрати росіян. Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. Тільки протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.
- На Півдні протягом 30 липня українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.
- Варто зазначити, що росія кидає на війну тисячі добровольців без бойового досвіду. Про це свідчать дані аналітиків CNN.
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