Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати.

Увага Maxar опублікувала фото з місця трагедії в Оленівці

Втрати ворога станом на 31 липня:

  • особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків – 1763 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 259 (+1) одиниць;
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 223 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів –190 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка – 80 (+2).

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.