Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати.
Увага Maxar опублікувала фото з місця трагедії в Оленівці
Втрати ворога станом на 31 липня:
- особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
- танків – 1763 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;
- артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 259 (+1) одиниць;
- засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
- літаків – 223 (+1) одиниць;
- гелікоптерів –190 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;
- спеціальна техніка – 80 (+2).
У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.