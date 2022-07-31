Кількість втрат росії в особовому складі з початку війни складає 40 830 військових. У Генеральному штабі наголошують, що через високу інтенсивність боїв, точну кількість втрат ворога складно підрахувати.

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Втрати ворога станом на 31 липня:

особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,

танків – 1763 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 4004 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 916 (+10) одиниць;

РСЗВ – 259 (+1) одиниць;

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+1) одиниць;

гелікоптерів –190 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць;

спеціальна техніка – 80 (+2).

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.