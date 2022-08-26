россияне в отчаянии, если обратились к Ирану, – СМИ

Американское издание призвало опасаться нового союза между россией и Ираном. Об этом журналисты заявили со ссылкой на разведку.

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Для россии, которая пытается сохранить динамику в Украине после шести месяцев жестокого конфликта, новая помощь Ирана может изменить правила игры. Это не просто тактический альянс,

– говорится в сообщении.

Поскольку Китай и Индия отказываются продавать оружие кремлевским захватчикам, в этом может помочь Иран.

россияне якобы сначала колебались, обращаться ли к Ирану. кремль не доверяет иранским властям и выступает против их ядерных амбиций. Кроме того, россия любит думать, что она супердержава, не нуждающаяся в помощи "неприятного соседа".

Это свидетельствует о большом отчаянии со стороны россиян, что они здесь зависимы от иранцев,

– подчеркнуло издание.

На фоне постоянных западных поставок в Украину россия не может быть переборчивой. Поэтому такое сотрудничество удовлетворяет краткосрочные потребности агрессора, но при этом страна становится еще более изолированной.

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Добавим, издание Associated Press сообщило, что россия получила сотни беспилотников из Ирана, которые она может применять против Украины. В то же время источники журналистов не уверены, что оккупанты уже используют эту авиацию на фронте. Однако отмечают, что беспилотники действительно готовы для этого.

Как Иран может помочь россии обойти санкции

По данным издания, Иран знает "трюки", как обойти санкции. Для этого страна может задействовать существующую инфраструктурную сеть подставных компаний и других финансовых учреждений. В то же время, если санкции против Тегерана отменят, то "помогать" россии будет еще легче.

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