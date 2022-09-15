Про це 24 каналу розповів співкоординатор правозахисної ініціативи "Правотворець" Юрій Гончаренко. За його словами, якщо росіяни вже набирають зеків на війну, то у них дійсно проблеми з людським ресурсом на війні.

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Зеки – надзвичайно ненадійний елемент

Гончаренко згадав нещодавно опубліковане відео, де посіпака путіна пригожин вербує зеків в одній з російських колоній. Ймовірно, там відбувають покарання люди з довічним або з дуже довгими термінами.

На його думку, це ще одне свідчення, що в росіян дійсно проблема з людьми. Мобілізацію оголосити вони поки не наважуються, тому хоча б так намагаються поповнити втрати.

Він додав, що такі кримінальні елементи – повністю антисистемні люди. За першої нагоди вони можуть спробувати втекти подалі.

Треба розуміти, що зеки, які на довічному або з великим терміном, – антисистемні люди. Вони за першої нагоду можуть перейти як на бік України, так і просто втекти. Це дуже ненадійний елемент. Думаю, що в них все погано з мобілізацією, – наголосив Гончаренко.

Гончаренко про мобілізацію зеків в росії: дивіться відео

Нагадаємо, у телеграм-каналах почали поширювати відео, де "кухар путіна" та куратор ПВК Вагнера євген прігожин вербує в'язнів однієї з російських колоній. Він наголошує, що їм потрібні лише штурмовики. А якщо хтось підпише контракт і відмовиться йти в наступ, то його розстріляють.