Об этом 24 каналу рассказал сокоординатор правозащитной инициативы "Правотворец" Юрий Гончаренко. По его словам, если россияне уже набирают зэков на войну, то у них действительно проблемы с человеческим ресурсом на войне.

К теме Осыпается армейская структура россии, – военный эксперт о опрокидывании зэков на войну

Зэки – чрезвычайно ненадежный элемент

Гончаренко вспомнил недавно опубликованное видео, где приспешник путина пригожин вербует зэков в одной из российских колоний. Вероятно, там отбывают наказание люди с пожизненным или очень долгими сроками.

По его мнению, это еще одно свидетельство того, что у россиян действительно проблема с людьми. Мобилизацию объявить они пока не решаются, потому хотя бы так пытаются восполнить потери.

Он добавил, что такие криминальные элементы – полностью антисистемные люди. При первой возможности они могут попытаться бежать подальше.

Надо понимать, что зеки, пожизненные или с большим сроком, – антисистемные люди. Они при первой возможности могут перейти как на сторону Украины, так и просто убежать. Это очень ненадежный элемент. Думаю, что у них все плохо с мобилизацией, – подчеркнул Гончаренко.

Гончаренко о мобилизации зэков в России: смотрите видео

Напомним, в телеграм-каналах начали распространять видео, где "повар путина" и куратор ПВК Вагнера Евгений Пригожин вербует узников одной из российских колоний. Он подчеркивает, что им нужны только штурмовики. А если кто подпишет контракт и откажется идти в наступление, то его расстреляют.