Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що всі ці "бійці" будуть вдаватись до страшного терору та залякуватимуть мирне населення в окупації.

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За словами фахівця, якщо вони вдаються до того, що починають збирати головорізів, то ці вояки в полон не здаватимуться – це однозначно.

Але поміж тим, саме такі окупанти будуть вдаватись до найлютіших тактик залякування – першочергово, мирного населення,

– переконаний Петро Черник.

Кровожерливі росіяни не зупиняться, але режим путіна може впасти

Петро Черник переконаний, що швидка перемога зараз дуже малоймовірна. "Дійсно, феномен раптовості може статись, якщо звернемо увагу на історію, то режим Ніколая Чаушеску обвалився всього за день", – каже він.

Це може статись і з режимом путіна, але якщо підемо від протилежного: путін є – є, його еліти присутні – присутні, російський нарід стоїть на найвищій точці шизофренічного фашизму – стоїть,

– додає експерт.

На думку Черника, варто прислухатись до того, що вони говорять – вони кричать, що Україну потрібно занурити у темряву.

Петро Черник військовий експерт Ці особи абсолютно серйозно говорять про те, що потрібно нищити навіть атомні електростанції. Всі росіяни тверезо оцінюють, що вони є воєнними злочинцями.

"Якщо ж росіяни все розуміють, то чи готові вони зупинитись. На мій погляд, ні. Але якщо все ж здадуться, то попри цей феномен на Харківщині, нам потрібно вкрай серйозно підходити до кожної такої операції і розуміти, що виграшні стратегії не повторюються", – додає експерт.

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Петро Черник каже, що відтак – варто різко потверезішати і готуватись до важкого вогневого протиборства взимку. Оперативне вікно закривається буквально за місяць-півтори, додає експерт. З настанням дощів та холоду буде важко просуватись, тому лінія фронту майже не рухатиметься.