Про це у стрімі 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він також зазначив, що в цю структуру вкладали дуже великі суми, це державне формування, яке створили для спеціальних підривних дій.

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Геннадій Гудков російський опозиціонер Ті "вагнерівці", яких відбирати та готували – закінчились. У них великі втрати, а якість заміни на низькому рівні. Тому, особовий склад зникає швидше, аніж йому встигають знайти якісну заміну.

"Таку проєкцію можна зробити на усю російську армію, яка доволі швидко закінчується, але не має відповідної заміни", – додає Гудков.

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Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців.

Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

російські ЗМІ одразу після вибухів повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" не виходить на зв'язок, а кілька днів перед тим він був у Попасній.

Сергій Гайдай не став розсекречувати деталі, але відповів, що якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це не буде новиною. Водночас "кухаря" путіна євгєнія прігожина там, швидше за все, не було, але під удар потрапили його заступники.

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