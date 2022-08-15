З оприлюднених кадрів, які поширюють українські телеграм-канали, видно, що будівля повністю зруйнована.

Важливо Мінус заступники пригожина та 100 вагнерівців-керівників, – Гайдай про вибухи у Попасній

Певно, під завалами залишилося багато вагнерівців. Постраждав не лише особовий склад, а й забезпечення окупантів.

Що відомо про вибух у Попасній

Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях. Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

Деталі про вибухи в Попасній також розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною,
– потішив Гайдай.

Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія прігножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.

Вибух у Попасній / Фото з телеграм-каналу "Политика Страны"

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Втрати росіян на війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • 43 750 військових;
  • 1 827 танків;
  • 4 141 бойову броньовану машину;
  • 985 артилерійських систем;
  • 261 реактивну систему залпового вогню;
  • 136 засобів ППО;
  • 233 літаки;
  • 195 гелікоптерів;
  • 787 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 187 крилатих ракет;
  • 15 кораблів та катерів;
  • 3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 92 одиниці спеціальної техніки.

Як минула доба на Луганщині

За даними Гайдая, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні 3 населених пункти. Також ворог випустив 7 ракет. Упродовж ночі:

  • 7 разів працювала ствольна артилерія ворога,
  • 4 рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню,
  • шість – з мінометів,
  • здійснені 4 танкових наступи.

Водночас 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.

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