З оприлюднених кадрів, які поширюють українські телеграм-канали, видно, що будівля повністю зруйнована.
Важливо Мінус заступники пригожина та 100 вагнерівців-керівників, – Гайдай про вибухи у Попасній
Певно, під завалами залишилося багато вагнерівців. Постраждав не лише особовий склад, а й забезпечення окупантів.
Що відомо про вибух у Попасній
Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях. Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.
Деталі про вибухи в Попасній також розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною,
– потішив Гайдай.
Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія прігножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.
Вибух у Попасній / Фото з телеграм-каналу "Политика Страны"
Наслідки "бавовни" у Попасній: дивіться відео
Втрати росіян на війні проти України
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- 43 750 військових;
- 1 827 танків;
- 4 141 бойову броньовану машину;
- 985 артилерійських систем;
- 261 реактивну систему залпового вогню;
- 136 засобів ППО;
- 233 літаки;
- 195 гелікоптерів;
- 787 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 187 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 92 одиниці спеціальної техніки.
Як минула доба на Луганщині
За даними Гайдая, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні 3 населених пункти. Також ворог випустив 7 ракет. Упродовж ночі:
- 7 разів працювала ствольна артилерія ворога,
- 4 рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню,
- шість – з мінометів,
- здійснені 4 танкових наступи.
Водночас 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.
ЗСУ поцілили по базі вагнерівців у Попасній: дивіться відео