Об этом в стриме 24 канала рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он также отметил, что в эту структуру вкладывали очень большие суммы, это государственное формирование, которое создали для специальных подрывных действий.

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Геннадий Гудков российский оппозиционер Те "вагнеровцы", которых отбирали и готовили – закончились. У них большие потери, а качество замены на низком уровне. Поэтому личный состав исчезает быстрее, чем ему успевают найти качественную замену.

"Такую проекцию можно сделать на всю российскую армию, которая довольно быстро заканчивается, но не имеет соответствующей замены", – добавляет Гудков.

"вагнеровцы" поджарились в Попасной: важные детали

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев.

Интересно, что рассекретил расположение базы российский военкор, который выложил в сеть фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней до этого он был в Попасной.

Сергей Гайдай не стал рассекречивать детали, но ответил, что если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, это не будет новостью. В то же время "повара" путина евгения пригожина там, скорее всего, не было, но под удар попали его заместители.

Полный стрим с Геннадием Гудковым: смотрите видео