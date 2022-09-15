Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в россии уже даже начинают вербовать осужденных к лишению свободы.
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Россияне не хотят воевать в Украине
Россия уже положила на фронте в Украине большую часть своей армии. А оставшиеся профессиональные военные не хотят воевать.
Российские военные часто расторгают контракт и отказываются ехать в Украину. Поэтому кремль пытается компенсировать нехватку людей за счет зэков. Но это не разрешение ситуации. Это потенциальные "200-е", "300-е" или "400-е",
– отметил военный обозреватель.
Он добавил, что контрактники не хотят ехать в Украину, понимая, что их бросят на смерть.
"Российское командование использует исключительно всех как "мясо" для того, чтобы удерживать территории, а не для того, чтобы осуществлять наступательные операции тактического и стратегического уровня", – отметил Коваленко.
Зачем кремлю нужна всеобщая мобилизация
По словам военного обозревателя, в кремле прекрасно понимают, что война в Украине закончится для россии поражением и капитуляцией. Однако путин пытается как можно дальше оттянуть этот момент. Поэтому в россии начинают звучать заявления о необходимости всеобщей мобилизации.
Без общей мобилизации россияне не могут решить главную проблему – отсутствие человеческого ресурса для того, чтобы компенсировать потери, понесенные ими в зоне боевых действий в Украине,
– сказал Коваленко.
Как отметил военный обозреватель, по российскому законодательству решение об общей мобилизации может принять только владимир путин.
"Но есть важное условие: для общей мобилизации нужно официально объявить войну Украине", – подчеркнул он.
Решится ли путин объявить войну Украине
По мнению Коваленко, россия не пойдет на такой шаг, ведь тогда россиян могут лишить права голоса в ООН.
Россия останется без самой главной площадки для ретрансляции своих нарративов. Ведь оккупанты используют Совбез ООН именно для того, чтобы ретранслировать свою пропаганду на самом высоком уровне,
– объяснил военный обозреватель.
Он добавил, что из-за этого заявления об общей мобилизации останутся только заявлениями, и не больше.
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Проблемы в русской армии: главное
- Кремль пока не решается провести всеобщую мобилизацию, ведь россияне, хоть и поддерживают войну, но идти на фронт боятся. Поэтому оккупанты уже дошли до того, что набирают зэков. Однако, по словам сокоординатора правозащитной инициативы "Правотворец" Юрия Гончаренко, криминальные элементы при первой возможности могут попытаться скрыться с поля боя.
- Российская пропагандистка маргарита симоньян призвала россиян собирать деньги на нужды их армии, а также уходить в военкомат. Однако россияне в соцсетях раскритиковали такой призыв.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что кремль прекрасно отдает себе отчет, что общая мобилизация станет последним распоряжением, которое успеет подписать режим путина.