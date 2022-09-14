Усі кремлівські чиновники, починаючи з дмітрія пєскова запевняють, що питання мобілізації немає на порядку денному. На цьому в ефірі 24 каналу акцентував військовий експерт Олег Жданов.

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Провал мобілізації в росії

На його думку, кремль чудово усвідомлює, що загальна мобілізація стане останнім розпорядженням, яке встигне підписати режим путіна.

Тому я думаю, що мобілізація навряд буде оголошена. До речі, є інсайдерська інформація, поки не підтверджена офіційно, що провалилася ідея з цими добровольчими батальйонами,

– розповідає фахівець.

Мовиться про 50 добробатів, які планували сформувати до середини серпня. У планах кремля було формування по одному батальйону на кожен суб'єкт російської федерації.

"Зараз начебто доручено російським олігархам формувати приватні військові компанії. Я думаю, що це ще більш утопічна ідея, ніж добровольчі батальйони", – запевняє Олег Жданов.

Свою думку він пояснює тим, що російські олігархи зараз і без цього потерпають від західних санкцій, навряд за останні гроші збиратимуть ПВК і відправлятимуть на фронт.

Ідея з відставними військовими з Таджикистану

За даними ГУР Міноборони України, росія намагається також залучити до війни відставних військових з Таджикистану. Військовий експерт вважає, що на противагу попереднім, ця ідея реальна.

Я наведу приклад білорусі. Там вони з колишніх військових набрали аж 13 тисяч. Якщо уряд країни дозволить, то російські вербувальники будуть набирати рекрутів, які згодні підписати контракт,

– розповів фахівець.

Втім, цей контракт вони укладатимуть з приватними військовими компаніями. Тобто, такі військові фактично будуть найманцями.

"Хоча тут дуже сумнівно, адже Таджикистан сам перебуває на межі війни. На місці керівництва країни я не знаю, як вони збираються віддавати свій мобілізаційний ресурс", – розповів Олег Жданов.

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