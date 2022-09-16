У соцмережах пишуть, що ракета потрапила безпосередньо до будівлі "адміністрації" Херсонської області, де сидять окупанти, передає 24 канал.

Важливо У Херсоні чули потужні вибухи: над судом, де сиділо керівництво окупантів, здійнявся дим

Відомо, що вибух в Херсоні пролунав під час наради голів муніципальних округів, сформованих окупаційною владою. На відео також можна побачити, як з будівлі вибігають військові. Цю інформацію підтвердила і "заступниця" так званого голови Херсонської області Катерина Губарєва.

Судячи з фото та відео очевидців, опублікованих у соцмережах, внаслідок удару будівля адміністрації частково зруйнована.

Серед окупантів є постраждалі

Пропагандисти заявили, що внаслідок вибуху поранень зазнала так звана "начальниця департаменту праці і соціальної політики", а її водій – загинув. Постраждалих серед мирного населення немає. Перший заступник голови облради Юрій Соболевський зазначив, що вибух стався у правому крилі будівлі.

Вибух у Херсоні: дивіться відео

Колаборанта та зрадника стремоусова вже потролив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що На все свій час і додав:

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Чому прорив ЗСУ на Херсонщині не такий різкий, як на Харківщині

ЗСУ ведуть наступальні дії не лише на Сході, а й на Півдні Україні. Щоправда, на Херсонщині прорив не такий різкий, але на це є абсолютно зрозумілі причини. Як розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий оглядач Олександр Мусієнко,

Мусієнко зазначив, що українські сили просунулись у бік Херсона з півночі, а також із заходу. Це найкоротший шлях, який з'єднує Миколаїв і Херсон. До того ж ЗСУ продавили або продавлюють доволі потужні вогневі рубежі ворога під Давидовим Бродом.

"Тож, там є просування, тільки воно не таке швидке й потужне. Цьому є пояснення", – наголосив Мусієнко.

Мусієнко пояснив, чому прорив на Херсонщині не такий різкий, як на Харківщині: дивіться відео