Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 сентября. Данные о потерях врага не точны из-за высокой интенсивности боевых действий. То есть ликвидированных оккупантов может быть больше.

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Потери врага в технике

ВСУ уничтожают не только личный состав оккупантов, но и технику. В частности, уже ликвидировали:

танков – 2202 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 4701 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1306 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+1) единица,

вертолетов – 216 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3) единиц,

крылатые ракеты – 236 (+3) единиц,

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3571 (+21) единиц,

специальная техника – 121 (+0) единица.

Как ВСУ разбивают россиян

Значительные потери от наших воинов понесли бойцы из так называемого "союза добровольцев Донбасса". Генштаб подтвердил значительные потери среди входивших в этот "союз" подразделений. Раненые его представители эвакуировались в Ростов-на-Дону, где им отказали в медицинской помощи в местном госпитале. Причина проста: у них отсутствует статус регулярного военного формирования.

В ОК "Юг" сообщали, что за 16 сентября удалось уничтожить пункт управления, понтонную переправу и кучу российской техники. Время от времени оккупанты решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение, но все напрасно.