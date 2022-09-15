Харьковский моментальный сценарий не повторится. За Луганскую область придется тяжело сражаться. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай.

Важно Оккупанты вернулись в Кременную и посрывали украинские флаги, – Гайдай

Какая сейчас ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, россияне сейчас готовятся к обороне. Они стягивают войска в Сватово и Троицкое и "зарываются" там.

Сватово было для них как перевалочная база. Они оставляли там войска, формировали определенные подразделения и отправляли на разные направления,

– отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ситуация для российских оккупантов ухудшилась. У захватчиков есть проблема – из-за мощных боев у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам.

Украинские защитники освобождают Луганщину: что известно

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганщины. Глава ОВА Сергей Гайдай добавил, что в течение суток ВСУ нанесли 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Утром 11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное, что в Старобельском районе Луганской области. Впоследствии они деоккупировали село Куземовку. Об этом ранее сообщил Гайдай. Он также выложил фото, где можно увидеть, что на вышке ветер подхватывает наш флаг.

Отметим, что Куземовка – село в Сватовском районе. Есть все шансы, что вскоре мы услышим хорошие новости и о самом Сватове. А уже после него можно будет выйти к Рубежному и браться за возвращение контроля над Северодонецком.

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