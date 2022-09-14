Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне уже сняли в городе украинские флаги.
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Россияне сорвали государственные флаги в Кременной
Гайдай рассказал, что оккупанты вернулись в Кременную и срывали украинские флаги. Россияне пытаются создать видимость своего массового присутствия в городе.
Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию. Фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся,
– заметил председатель ОВА.
Он добавил, что ВСУ, к сожалению, не будет завтра в Луганске. Однако это произойдет скоро.
"Мы готовы. В Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации наших территорий. Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах", – отметил председатель ОВА.
По его словам, вакуума в административных вопросах не будет. В первую очередь восстановят мобильную связь и интернет, а также другую критическую инфраструктуру, исходя из степени повреждения.
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