Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни вже познімали в місті українські прапори.
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Росіяни зірвали державні прапори в Кремінній
Гайдай розповів, що окупанти повернулися до Кремінної та позривали українські прапори. Росіяни намагаються створити видимість своєї масової присутності в місті.
Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію. Фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде – треба запастися терпінням, рашисти теж готуються,
– зауважив голова ОВА.
Він додав, що ЗСУ, на жаль, не будуть завтра у Луганську. Проте це станеться скоро.
"Ми напоготові. На Луганщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах", – зазначив голова ОВА.
За його словами, вакууму в адміністративних питаннях не буде. Першочергово відновлять мобільний зв'язок та інтернет, а також іншу критичну інфраструктуру, виходячи зі ступеня пошкодження.
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