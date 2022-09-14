Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни вже познімали в місті українські прапори.

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Росіяни зірвали державні прапори в Кремінній

Гайдай розповів, що окупанти повернулися до Кремінної та позривали українські прапори. Росіяни намагаються створити видимість своєї масової присутності в місті.

Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію. Фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде – треба запастися терпінням, рашисти теж готуються,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що ЗСУ, на жаль, не будуть завтра у Луганську. Проте це станеться скоро.

"Ми напоготові. На Луганщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах", – зазначив голова ОВА.

За його словами, вакууму в адміністративних питаннях не буде. Першочергово відновлять мобільний зв'язок та інтернет, а також іншу критичну інфраструктуру, виходячи зі ступеня пошкодження.

Зверніть увагу! Нещодавно Гайдай розповідав, що Кремінна була повністю пустою – російські загарбники вийшли з міста. Там не було ні ворожої "поліції", ні комендатури. Українські партизани підняли в Кремінній синьо-жовтий стяг, хоч ЗСУ в цей населений пункт поки не зайшли. Прапор висів 3 дні – його ніхто не наважувався знімати.

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