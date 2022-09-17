Місцеві телеграм-канали вже пишуть про роботу ППО. Над містом видно дим, інформує 24 канал.

До теми Розцвіла "бавовна" в окупованому Донецьку: є "прильоти" в адмінбудівлю

У всьому винні ЗСУ

Місцеві мешканці Бєлгорода кажуть, що чули щонайменше 5 вибухів.

Раніше губернатор в'ячеслав гладков повідомляв, що ЗСУ обстрілюють село Червоний Хутір у Білгородському районі регіону. Там нібито постраждала одна жінка та зруйновано три будинки. Від ЗСУ офіційних підтверджень не було.

Бавовна над Бєлгородом: дивіться відео

Що відбувається в небі над росією: дивіться відео

"Бавовна" у Валуйках

В селищі Бєлгородської області була пожежа на електропідстанції, пошкоджені будівлі та автомобілі. Аналітики ISW припускали, що атака, в якій росіяни звинувачують ЗСУ, вразила базу російської 3-ї мотострілецької дивізії на північ від Валуйків. Російські джерела опублікували зображення ракети "Точка-У", яка, нібито, вразила Валуйки, але зображення неможливо геолокувати.

Фахівці проаналізували, що Валуйки розташовані на важливій лінії російської залізниці, що веде до північної частини Луганської області. Українські сили перерізали російські наземні лінії зв’язку через Харківську область. Ймовірно, цим російські сили перенаправити логістику з великих баз і пунктів концентрації навколо міста Бєлгород через залізничну лінію Валуйки.

Росіяни істерять через "бавовну": дивіться відео