У Донецьку "щось трапилося"

Над центром міста здіймається дим. Відео з місця події опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Окупанти заявили про "прильоти" в адміністрацію у Ворошиловському районі. На фото видно, що з даху будівлі димить.

Над Донецьком здіймається дим: відео

Бульвар Пушкіна після вибуху: відео (Увага! 18+, на відео є ненормативна лексика)

Росіяни вже закрили підвал та бомбосховище Ворошиловської податкової. Місцеві мешканці бідкаються, що їм ніде ховатися, але окупантів це аж ніяк не хвилює. Головне – подбати про себе.



Димить у центральному районі міста