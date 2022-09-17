У Донецьку "щось трапилося"
Над центром міста здіймається дим. Відео з місця події опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.
До теми Знову нервове куріння, – ОК "Південь" прокоментували вибухи у Херсоні та паніку окупантів
Окупанти заявили про "прильоти" в адміністрацію у Ворошиловському районі. На фото видно, що з даху будівлі димить.
Над Донецьком здіймається дим: відео
Бульвар Пушкіна після вибуху: відео (Увага! 18+, на відео є ненормативна лексика)
Росіяни вже закрили підвал та бомбосховище Ворошиловської податкової. Місцеві мешканці бідкаються, що їм ніде ховатися, але окупантів це аж ніяк не хвилює. Головне – подбати про себе.
Димить у центральному районі міста