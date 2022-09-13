Йдеться про скандальний випадок, коли Дональд Трамп назвав визнання росією псевдореспублік на Донбасі "геніальним", а російські війська "найкращими миротворчими силами у світі".

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Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, що у лютому Дональд Трамп в ефірі The Clay Travis & Buck Sexton Show заявив, що вважає рішення путіна дуже кмітливим і сумує, бо Байден ніяк не відреагував на це.

Я зайшов вчора додому, і побачив новину в телевізорі, і я сказав: "Це геній". Путін визнає велику частину України незалежною країною. Путін оголошує її незалежною. О, це чудово, – сказав Трамп у токшоу

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Зауважимо, що це вже не перша сумнівна заява Трампа щодо ситуації в Україні. Раніше, він стверджував, що Україні потрібно піти на поступки кремлю – визнати Крим російським та відмовитися від вступу в НАТО.

Тоді Офіс Президента назвав висловлювання Дональда Трампа "штампованою роспропагандою". Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що такі твердження колишнього президента США абсурдні.

Як Зеленський відповів Трампу

Коли журналіст нагадав Володимиру Зеленському про той інцидент, він сказав, що його дуже здивувала така заява Дональда Трампа. На думку президента України, у колишнього президента США було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий путін.

До того ж, Володимир Зеленський додав, коли у тебе є всі дані розвідки й навіть психологічний портрет людини, не можливо не розуміти, ким є путін і чого він хоче. Він вважає, що Трамп має дивитися на цю війну не лише з точки зору України.

У війни немає відстані, – аргументував президент

Відповідь Зеленського на заяву Трампа про те, що путін геній: дивіться відео

Що станеться з Україною, якщо республіканці прийдуть до влади

У США настав час проміжних виборів. Підтримка республіканцями України знизилася, тому їхній прихід до влади може сповільнити та зменшити допомогу США нашій країні.

Такий розвиток подій прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що зараз США – лідери по підтримці України.

Без них нам повернути українську землю не вдасться,

– підтвердив Володимир Зеленський

Президент зазначив, що він хоче вірити у те, що двопартійна підтримка залишиться, бо для нас це зараз дуже важливо.

Ми не можемо дати можливості світу послабити підтримку України, бо тоді росія може виграти цю боротьбу і це буде трагедією,

– уточнив він

Володимир Зеленський запевнив, що якщо республіканці таки прийдуть до влади й справді послаблять допомогу Україні, він буде реагувати на це. Президент додав, що готовий багато комунікувати й робити все, щоб допомога Україні не зменшувалася.

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