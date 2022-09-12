Про це розповів і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 вересня. Він зауважив, що росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі, інформує 24 канал.
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Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни,
– пояснив він.
Зеленський запевнив, що маємо ще посилити нашу співпрацю, аби подолати російський терор.
Як боротися з росією
Президент наполягає, що для цього треба визнати росію державою-терористом.
Також, за його словами, потрібно посилити санкції. Необхідний восьмий санкційний пакет ЄС.
Також слід збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО.
Що ще казав Зеленський
- Президент у зверненні до українців казав, що жоден інший терорист у світі не дозволяв собі так багато, як це робить зараз росія. Країна-агресорка вдалася до ядерного та енергетичного терору.
- Також Зеленський згадав про те, що 11 та 12 вересня російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців залишилися без електрики. Російські ракети влучили саме в ті об'єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил Україні.
Звернення Зеленського 12 вересня: дивіться відео