Про це розповів і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 вересня. Він зауважив, що росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі, інформує 24 канал.

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Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни,

– пояснив він.

Зеленський запевнив, що маємо ще посилити нашу співпрацю, аби подолати російський терор.

Як боротися з росією

Президент наполягає, що для цього треба визнати росію державою-терористом.

Також, за його словами, потрібно посилити санкції. Необхідний восьмий санкційний пакет ЄС.

Також слід збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО.

Що ще казав Зеленський

Президент у зверненні до українців казав, що жоден інший терорист у світі не дозволяв собі так багато, як це робить зараз росія. Країна-агресорка вдалася до ядерного та енергетичного терору.

Також Зеленський згадав про те, що 11 та 12 вересня російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців залишилися без електрики. Російські ракети влучили саме в ті об'єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил Україні.

Звернення Зеленського 12 вересня: дивіться відео