Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 сентября. Он отметил, что россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе, информирует 24 канал.

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Наш экспорт электричества – то, чего россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен,

– объяснил он.

Зеленский заверил, что мы должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор.

Как бороться с россией

Президент настаивает, что для этого нужно признать россию государством-террористом.

Также, по его словам, нужно ужесточить санкции. Необходим восьмой санкционный пакет ЕС.

Также следует увеличить помощь Украине и, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО.

Что еще говорил Зеленский

Президент в обращении к украинцам говорил, что ни один другой террорист в мире не позволял себе так много, как это делает сейчас россия. Страна-агрессор прибегла к ядерному и энергетическому террору.

Также Зеленский упомянул о том, что 11 и 12 сентября российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев остались без электричества. Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Обращение Зеленского 12 сентября: смотрите видео