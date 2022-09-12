Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, все це робиться для того, аби не було претензій до "царя".

Важливо Росія може "вимкнути" українцям світло: чим варто запастися і як діяти

Подоляк наголосив, що такі дії агресора свідчать про те, що психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – росії не виграти цю війну.

Атаки крилатими ракетами по наших ТЕЦ були відчайдушною спробою кремлівських функціонерів на секунду переключити увагу власноруч вигодуваної zомбі-спільноти на тимчасові "проблеми сусіда". Переключити увагу зі своїх талантів "візьмемо Київ за 3 дні; дамо вам усе пограбувати та станемо імперією, яку всі бояться" на іншу проблематику,

– пояснив радник голови Офісу Президента.

Він додав, що успішний контрнаступ Збройних Сил на Харківщині, крах російської лінії оборони та перехід позначки у 200 днів з моменту "взяття Києва за 3 дні" стали каталізатором – російська Z-спільнота почала потроху усвідомлювати 3 базові речі:

Росія програє цю війну – іншого сценарію не існує. На них чекає покарання. Їхні діти вважатимуть батьків не героями, а злочинцями. Попереду – репарації, демілітаризація, денацифікація Росії та роки каяття.

"Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, кремль поставив усе на червоне. І програв. Хоча ще має ресурс, щоб робити нам боляче, вбиваючи наших людей. Так чи інакше, але попереду неминуче. Росія почне замикатися в собі та шукати винних", – наголосив Подоляк.

Водночас він констатував, що жодні "ситуативні інфоприводи" на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять процесу самоїдства. Путінська росія перетравлює саму себе.

Росія нищитиме себе бунтами. Зовсім трошки залишилось,

– запевнив він.

Росіяни вдарили по Харківській ТЕЦ

Ввечері 11 вересня в Україні оголосили повітряну тривогу у всіх регіонах. У цей час росіяни випустили 11 ракет. На щастя, 9 з них вдалось збити нашій системі ППО.

Однак 2 російські ракети влучили в Харківську ТЕЦ. Без світла залишились Харківська й Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська. Буквально за декілька годин на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині відновили світло. Подекуди вдалось відновити й постачання води.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув працівник підприємства. Окрім того, в Чугуївському районі швидка госпіталізувала 35-річного працівника з вибуховою травмою.

В українському МЗС відреагували на теракт по енергосфері, який вчинила росія. Там назвали дії росіян актом відчаю та закликали визнати росію державою-спонсором тероризму.

Зауважимо, що Володимир Зеленський відреагував на атаку по Харківській ТЕЦ. Президент України сказав, що ми можемо бути без світла чи газу, без їжі чи води, але без росіян. Українцям дуже сподобалася промова президента у частині "без вас", тобто без росії. У мережі активно поширювали слова Зеленського, додаючи хештег "без вас".

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі України: дивіться відео