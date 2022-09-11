Коментар речник українського міністерства закордонних справ опублікував пізно ввечері 11 вересня. Про трагедію також написав міністр закордонних справ та цифрової трансформації.

Зауважте Росіяни випустили за вечір 11 ракет, 9 з них вдалося збити

У МЗС України сказали, що росія приречена програти

Олег Ніколенко пригадав, що росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Речник МЗС запевнив, що цілями росіян свідомо були електростанції. Це призвело до масових відключень електроенергії.

Це акт відчаю після величезних втрат і відступу росії на сході України,

– сказав Олег Ніколенко.

Він додав, що, попри терористичну тактику, росіяни приречені програти цю війну.

Очільник МЗС закликав до жорсткої відповіді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що терористична росія завдала ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, залишивши тисячі українців без світла, води та тепла.

За словами очільника МЗС, путін планує більше такої тактики взимку та випробовує воду.

Зараз він має отримати жорстку відповідь. Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму,

– закликав Дмитро Кулеба.

У Мінцифри заявили, що ми однаково переможемо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також прокоментував атаку росіян.

Країна-терорист символічно для себе, 11 вересня, обстрілює крилатими ракетами нашу енергетичну інфраструктуру,

– написав Федоров.

Додав, що росіянам після історичної контратаки ЗСУ просто нічим відповісти, тільки терористичними актами по цивільній інфраструктурі. Міністр зауважив, як швидко все почали відновлювати ДСНС, місцева влада, енергетики, працівники Укрзалізниці та всі дотичні.

"Спасибі! Скільки б ракет вони не випускали – ми все одно переможемо. З такими людьми, на фронті та в тилу", – запевнив міністр.

Росіяни вдарили по Харківській ТЕЦ

Варто пригадати, що ввечері 11 вересня після оголошення повітряної тривоги на території всієї України, росіяни випустили по Україні 11 ракет. На щастя, 9 з них вдалось збити нашій системі протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що дві російські ракети влучили в Харківську ТЕЦ. Без світла залишились Харківська й Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська.

Буквально за декілька годин на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині відновили світло. Подекуди вдалось відновити й постачання води.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув працівник підприємства. Окрім того, в Чугуївському районі швидка госпіталізувала 35-річного працівника з вибуховою травмою.

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