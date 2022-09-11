Комментарий спикер украинского министерства иностранных дел опубликовал поздно вечером 11 сентября. О трагедии также написал министр иностранных дел и цифровой трансформации.

Заметьте Россияне выпустили за вечер 11 ракет, 9 из них удалось сбить

В МИД Украины сказали, что россия обречена проиграть

Олег Николенко вспомнил, что россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Спикер МИД заверил, что целями россиян сознательно были электростанции. Это привело к массовым отключениям электроэнергии.

Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления россии на востоке Украины,

– сказал Олег Николенко.

Он добавил, что несмотря на террористическую тактику, россияне обречены проиграть эту войну.

Глава МИД призвал к жесткому ответу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что террористическая россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без света, воды и тепла.

По словам главы МИД, путин планирует больше такой тактики зимой и пробует воду.

Сейчас он должен получить жесткий ответ. Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма,

– призвал Дмитрий Кулеба.

В Минцифре заявили, что мы все равно победим

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров также прокомментировал атаку россиян.

Страна-террорист символически для себя, 11 сентября, обстреливает крылатыми ракетами нашу энергетическую инфраструктуру,

– написал Федоров.

Добавил, что россиянам после исторической контратаки ВСУ просто нечем ответить, только террористическими актами по гражданской инфраструктуре. Министр отметил, как быстро все начали восстанавливать ГСЧС, местные власти, энергетики, работники Укрзализныци и все кого это касается.

"Спасибо! Сколько бы ракет они ни выпускали – мы все равно победим. С такими людьми, на фронте и в тылу", – заверил министр.

Россияне ударили по Харьковской ТЭЦ

Стоит вспомнить, что вечером 11 сентября после оглашения воздушной тревоги на территории всей Украины россияне выпустили по Украине 11 ракет. К счастью, 9 из них удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что две российские ракеты попали в Харьковскую ТЭЦ. Без света остались Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Буквально через несколько часов на Сумщине, Днепропетровщине, Полтавщине восстановили свет. Кое-где удалось возобновить и поставку воды.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб работник предприятия. Кроме того, в Чугуевском районе скорая госпитализировала 35-летнего работника со взрывной травмой.

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