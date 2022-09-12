Україна буде оборонятись стільки, скільки треба

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарію. Журналіст запитав, чи готова Україна йти далі та боротись, якщо війна триватиме роками. На що президент відповів, що "у нас немає іншого виходу".

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У нас немає виходу. У цьому наша не слабкість, а сила. У Росії є вихід – піти додому. У нас тільки цей дім. Куди нам йти? Нам нема куди йти. Питання не скільки це буде, а скільки ще треба,

– наголосив Зеленський.

Наостанок журналіст перепитав, "чи буде Україна битись до кінця"?

"Так", – лаконічно відповів Володимир Зеленський.

Великий контрнаступ ЗСУ

Наразі триває звільнення українських населених пунктів на декількох напрямах:

на Харківщині українські захисники звільнили та зачистили весь північний схід – від селища Веселе до міста Вовчанськ. Воїни взяли під контроль державний кордон.

на Херсонщині наші вояки деокупували сьогодні Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку, Сухий Ставок – відвоювали 500 квадратних кілометрів територій.

Більше про це – інтерв'ю Зеленського Фаріду Закарію: дивитись відео