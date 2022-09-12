Станом на 12 вересня відомо, що ЗСУ звільнили 500 квадратних кілометрів на Херсонщині. В одному зі своїх інтерв'ю закордонним журналістам Олексій Резніков сказав, що "контрнаступ відбувається краще, аніж очікувалось".

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Потрібно укріплювати оборону на деокупованих територіях

Міністр оборони оцінив успіхи українських військових, однак наголосив, що радіти зарано. За словами Резнікова, росія може спробувати знову захопити звільнені населені пункти.

Україні необхідно убезпечити велику територію, яку вона відвоювала, від можливого російського контрнаступу,

– зазначив міністр.

Також він сказав, що українські війська втомлені після шестиденної атаки, але їхній моральний дух високий. ЗСУ завжди у бойовій готовності, бо знають, що переможуть росію.

Нагадаємо, недавно стало відомо про те, що український прапор замайорів у Святогірську.

Український контрнаступ – снігова куля

Цікаво, що міністр Резніков порівняв "українські наступальні дії" зі "сніговою кулею, яка котиться схилом". На його думку, український контрнаступ став найбільшою невдачею для росії від 24 лютого.

Проте ворог не здається: на Сході сьогодні повітряна тривога лунає втретє за 3 години, відомо про "прильоти" у житловий масив.

Великий контрнаступ ЗСУ

Звільнення українських населених пунктів відбувається на декількох напрямах:

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