Спочатку про тривогу повідомили о 16:58 на Запоріжжі, а потім в інших областях на Сході. Сирени пролунали щонайменше у шести областях.

Зауважте У низці областей була повітряна тривога

На Сході України пролунала тривога

Сирени вмикали на:

Полтавщині;

Сумщині;

Харківщині;

Донеччині;

Дніпропетровщині;

Запоріжжі.

Окрім того, червоною була Луганська область, проте тривога там триває з 4 квітня 2022 року.

Росіяни обстрілюють Харків: вдарили по житловому масиву

Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!

– повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Суспільного вибухи пролунали орієнтовно о 16:49 та о 16:51 12 вересня. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час чергового обстрілу Харкова під ударом опинився Немишлянський район.

"Попередньо – удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", – повідомив міський голова.

Додав, що станом на 17:23 уточнює інформацію про постраждалих та руйнування

Окупанти обстрілюють Україну від безсилля

Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині росіяни ввечері 11 вересня атакували критичну інфраструктуру на Сході України. Відомо, що окупанти влучили у Харківську ТЕЦ, Зміївську ТЕС та 3 підстанції.

Варто пригадати, що 12 вересня тривоги вмикали часто. Зокрема, на Донеччині станом на 17:42 12 вересня вже 7 разів лунали сирени, на Харківщині – 8, на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині – по 4 рази.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що українцям варто бути готовими до будь-якого сценарію на випадок зникнення електроенергії чи опалення цієї зими. Адже росіяни б'ють по критичній інфраструктурі нашої країни.

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