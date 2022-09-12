Спочатку про тривогу повідомили о 16:58 на Запоріжжі, а потім в інших областях на Сході. Сирени пролунали щонайменше у шести областях.

Зауважте У низці областей була повітряна тривога

На Сході України пролунала тривога

Сирени вмикали на:

  • Полтавщині;
  • Сумщині;
  • Харківщині;
  • Донеччині;
  • Дніпропетровщині;
  • Запоріжжі.

Окрім того, червоною була Луганська область, проте тривога там триває з 4 квітня 2022 року.

Росіяни обстрілюють Харків: вдарили по житловому масиву

Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!
– повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Суспільного вибухи пролунали орієнтовно о 16:49 та о 16:51 12 вересня. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час чергового обстрілу Харкова під ударом опинився Немишлянський район.

"Попередньо – удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", – повідомив міський голова.

Додав, що станом на 17:23 уточнює інформацію про постраждалих та руйнування

Окупанти обстрілюють Україну від безсилля

  • Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині росіяни ввечері 11 вересня атакували критичну інфраструктуру на Сході України. Відомо, що окупанти влучили у Харківську ТЕЦ, Зміївську ТЕС та 3 підстанції.
  • Варто пригадати, що 12 вересня тривоги вмикали часто. Зокрема, на Донеччині станом на 17:42 12 вересня вже 7 разів лунали сирени, на Харківщині – 8, на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині – по 4 рази.
  • Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що українцям варто бути готовими до будь-якого сценарію на випадок зникнення електроенергії чи опалення цієї зими. Адже росіяни б'ють по критичній інфраструктурі нашої країни.

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