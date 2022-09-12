Спочатку про тривогу повідомили о 16:58 на Запоріжжі, а потім в інших областях на Сході. Сирени пролунали щонайменше у шести областях.
Зауважте У низці областей була повітряна тривога
На Сході України пролунала тривога
Сирени вмикали на:
- Полтавщині;
- Сумщині;
- Харківщині;
- Донеччині;
- Дніпропетровщині;
- Запоріжжі.
Окрім того, червоною була Луганська область, проте тривога там триває з 4 квітня 2022 року.
Росіяни обстрілюють Харків: вдарили по житловому масиву
Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!
– повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними Суспільного вибухи пролунали орієнтовно о 16:49 та о 16:51 12 вересня. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час чергового обстрілу Харкова під ударом опинився Немишлянський район.
"Попередньо – удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", – повідомив міський голова.
Додав, що станом на 17:23 уточнює інформацію про постраждалих та руйнування
Окупанти обстрілюють Україну від безсилля
- Після успішного наступу ЗСУ на Харківщині росіяни ввечері 11 вересня атакували критичну інфраструктуру на Сході України. Відомо, що окупанти влучили у Харківську ТЕЦ, Зміївську ТЕС та 3 підстанції.
- Варто пригадати, що 12 вересня тривоги вмикали часто. Зокрема, на Донеччині станом на 17:42 12 вересня вже 7 разів лунали сирени, на Харківщині – 8, на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині – по 4 рази.
- Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що українцям варто бути готовими до будь-якого сценарію на випадок зникнення електроенергії чи опалення цієї зими. Адже росіяни б'ють по критичній інфраструктурі нашої країни.
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