Про це 24 каналу сказав експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, є достатньо широкий спектр приладів і засобів на випадок зникнення світла чи опалення.

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Чи можливий найгірший сценарій

Рябцев зауважив, що енергопостачання в Харкові та області після того, як ввечері 11 вересня окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, було відновлено дуже швидко.

Це є видатне досягнення наших енергетиків, комунальників і тих, хто забезпечує відновлення мережі систем,

– сказав експерт.

За його словами, точно так само надалі працюватимуть ремонтні бригади та диспетчери об'єднаної енергетичної системи України, які перерозподілятимуть електричну енергію з тих джерел, що можна використати для відновлення живлення районів, де сталися пошкодження.

Експерт наголосив, що нейтралізувати ризики повністю неможливо. Але, якщо зменшити до мінімуму ті втрати, які можуть бути внаслідок обстрілів російських військ, то про жодні апокаліптичні сценарії взагалі не буде й мови.

Рябцев сказав, як українцям підготуватися до найгіршого сценарію взимку: дивіться відео

Як підготуватися до зникнень світла й опалення

Рябцев розповів, що кожному в Україні потрібно мати своє резервне джерело енергії. Мовиться як про багатоквартирні будинки, так і про звичайні будинки в сільській місцевості.

Він зауважив, що в сільській місцевості зробити це простіше, особливо якщо у будинку є піч.

Якщо мовиться про багатоквартирні будинки, треба пояснювати, які можливі прилади можна встановити для того, щоб забезпечувати себе хоча б аварійним живленням упродовж можливих перерв в електропостачанні чи теплопостачанні,

– сказав Рябцев.

Він пояснив, що у випадку неможливості, наприклад, електропостачання можна обрати щось із великого переліку приладів і засобів.

Є достатньо широкий спектр від сухого палива, від того ж самого сухого спирту і відповідних пальників на цьому спирті, до балонів пропан-бутанових балонів, відповідних плиток. Це акумуляторні батареї, дизельні генератори, бензинові генератори,

– заявив експерт.

Рябцев наголосив, що перш ніж щось купувати, треба переконатися в тому, що ваші мережі й системи зможуть живити цей прилад. Звісно ж, його потрібно використовувати виключно з дотриманням усіх правил і норм техніки безпеки. Тому що енергетична безпека у воєнний стан залежить не лише від держави, а й від кожного з нас.

Зникнення світла внаслідок ракетних ударів окупантів: що відомо

Ввечері 11 вересня росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Згодом у кількох регіонах повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Зокрема, у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях.

Опівночі 12 вересня мешканці Харкова знову почули вибухи. Окупанти обстріляли Новобаварський район. Є влучання у житловий будинок.

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