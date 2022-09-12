Росіяни лютують через успішний контрнаступ ЗСУ. Тож їм не лишається нічого, крім тероризування мирного населення. З цією метою ворог 11 вересня завдав ракетного удару по ТЕЦ-5 у Харкові, позбавивши низку регіонів водопостачання та електроенергії. Дізнайтеся, яка зараз ситуація та чи вдалося повністю усунути наслідки обстрілу.

Читайте також Ракетний удар по ТЕЦ: усе, що відомо про теракт, жертви та відновлення світла

Роботи над відновленням постачання тривають

Як зазначив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, на Харківщині продовжують роботу. Станом на 08:27 подачу світла та води у місті та області відновили на 80%. Міський голова Ігор Терехов також зауважив, що метро та наземний електротранспорт у Харкові працюють у штатному режимі.

Що стосується водопостачання, то за словами Терехова, у Харкові його відновили ще вночі. Очільник міської ради зауважив, що зранку почали наповнювати системи.

Про ситуацію у Дніпропетровщині розповів глава ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що станом на 08:30 світло є у всіх містах і громадах області. Тож наразі усе працює у штатному режимі.

Ракетні обстріли вплинули на рух поїздів. Як зазначили в Укрзалізниці, рейси між Харковом і Києвом прямують згідно з розкладом. Те ж стосується відправлення потягів Інтерсіті+. Водночас на 12 вересня скасований рух електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова, а також Харків-Сортувальний.

Ворог влучив у ТЕЦ-5: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 11 вересня російські військові завдали удару по інфраструктурі Харкова. Це стало причиною знеструмлення та відключення води не лише у місті, а й низці інших регіонів нашої держави.

За словами Ігоря Терехова, окупанти цинічно та підло вирішили помститися за успіхи наших військових на фронті. Він зазначив, що на місці влучання працюють як комунальники, так і інші фахівці. Вони займалися усуненням збитків, завданих загарбниками.

Ракетні удари підтвердив також глава ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що на місцях влучання спалахнули пожежі. Туди відправилися рятувальники задля проведення пошуково-рятувальних операцій, а також ліквідації вогню.

Невдовзі надійшла інформація, що загарбники поцілили у ТЕЦ-5, що у Харкові. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росія вкотре проявила свої терористичні нахили. Адже цей удар – спроба позбавити мирне населення як світла, так і тепла.

Зауважимо, що по ТЕЦ-5 ворог влучив двома ракетами. Загалом за вечір їх випустили 12, 9 з яких вдалося збити силам ППО.

Варте уваги – що відомо про ракетний удар по ТЕЦ-5 у Харкові: дивіться відео