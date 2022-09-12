Россияне свирепствуют из-за успешного контрнаступления ВСУ. Так что им не остается ничего, кроме терроризирования мирного населения. С этой целью враг 11 сентября нанес ракетный удар по ТЭЦ-5 в Харькове, лишив ряд регионов водоснабжения и электроэнергии. Узнайте, какая ситуация сейчас и удалось ли полностью устранить последствия обстрела.

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Работы над возобновлением снабжения продолжаются

Как отметил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Харьковской области продолжают работу. По состоянию на 08.27 подачу света и воды в городе и области возобновили на 80%. Мэр Игорь Терехов также отметил, что метро и наземный электротранспорт в Харькове работают в штатном режиме.

Что касается водоснабжения, то, по словам Терехова, в Харькове его восстановили еще ночью. Глава городского совета отметил, что утром начали наполнять системы.

О ситуации в Днепропетровщине рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что по состоянию на 08:30 свет есть во всех городах и общинах области. Поэтому все работает в штатном режиме.

Ракетные обстрелы повлияли на движение поездов. Как отметили в Укрзализныце, рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию. То же касается отправления поездов Интерсити+. В то же время на 12 сентября отменено движение электропоездов на станции Лихачево, Змиев, Лозовая, а также Харьков-Сортировочный.

Враг попал в ТЭЦ-5: что известно

Напомним, что вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по инфраструктуре Харькова. Это стало причиной обесточивания и отключения воды не только в городе, но и в ряде других регионов нашего государства.

По словам Игоря Терехова, оккупанты цинично и подло решили отомстить за успехи наших военных на фронте. Он отметил, что на месте попадания работают как коммунальщики, так и другие специалисты. Они занимались устранением ущерба, нанесенного захватчиками.

Ракетные удары подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что на местах попадания вспыхнули пожары. Туда отправились спасатели для проведения поисково-спасательных сделок, а также ликвидации огня.

Вскоре поступила информация, что захватчики попали в ТЭЦ-5 в Харькове. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россия в очередной раз проявила свои террористические наклонности. Ведь этот удар – попытка лишить мирного населения как света, так и тепла.

Заметим, что по ТЭЦ-5 враг попал двумя ракетами. Всего за вечер их выпустили 12, 9 из которых удалось сбить силам ПВО.

Достойно внимания – что известно о ракетном ударе по ТЭЦ-5 в Харькове: смотрите видео