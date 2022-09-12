Сначала о тревоге сообщили в 16:58 в Запорожье, а затем в других областях на Востоке. Сирены прозвучали по меньшей мере в шести областях.

Заметьте В ряде областей была воздушная тревога

На Востоке Украины прозвучала тревога

Сирены включали на:

Полтавщине;

Сумщине;

Харьковщине;

Донетчине;

Днепропетровщине;

Запорожье.

Кроме того, красной была Луганская область, однако тревога там продолжается с 4 апреля 2022 года.

Россияне обстреливают Харьков: ударили по жилому массиву

Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!

– сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным Суспильного, взрывы прогремели ориентировочно в 16:49 и в 16:51 12 сентября. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время очередного обстрела Харькова под ударом оказался Немышлянский район.

"Предварительно – удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет", – сообщил городской голова.

По состоянию на 17:23 уточняет информацию о пострадавших и разрушениях.

Оккупанты обстреливают Украину от бессилия

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области россияне вечером 11 сентября атаковали критическую инфраструктуру на Востоке Украины. Известно, что оккупанты попали в Харьковскую ТЭЦ, Змиевскую ТЭС и 3 подстанции.

Следует вспомнить, что 12 сентября тревоги включали часто. В частности, в Донецкой области по состоянию на 17:42 уже 7 раз звучали сирены, на Харьковщине – 8, на Сумщине, Днепропетровщине, Полтавщине – по 4 раза.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что украинцам следует быть готовыми к любому сценарию на случай исчезновения электроэнергии или отопления этой зимой. Ведь россияне бьют по критической инфраструктуре нашей страны.

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