Сирены сначала начали раздаваться в восточных областях. Однако после 05:00 объявили об отбоях.

Кстати ВСУ предостерегают: в море штормит, но враг держит наготове под три десятка "Калибров"

Где объявляли тревогу:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская область.

В телеграм-каналах перед этим сообщили, что в россии группа Ту-22м3 из трех бортов двигается в южном направлении. Предполагали, что могут быть запуски ракет х-22.

Предыдущая атака оккупантов

По всей Украине вечером 11 сентября также была объявлена воздушная тревога. Оккупанты выпустили 12 ракет, но 9 из них сбили силы ПВО.

Попали в объекты критической инфраструктуры. Свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине. Также были перебои с водоснабжением.

Выяснилось, что россияне ударили двумя ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там загорелся масштабный пожар. Известно, что один человек погиб.

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