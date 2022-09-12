Сирени спочатку почали лунати у східних областях. Однак після 05:00 оголосили про відбої.

До речі ЗСУ застерігають: у морі штормить, але ворог тримає наготові під три десятки "Калібрів"

Де оголошували тривогу:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області.

У телеграм-каналах перед цим повідомили, що в росії група Ту-22м3 із трьох бортів рухається у південному напрямку. Припускали, що можуть бути запуски ракет х-22.

Попередня атака окупантів

По всій Україні ввечері 11 вересня також оголосили повітряну тривогу. Окупанти випустили 12 ракет, але 9 з них збили сили ППО.

Влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Також були перебої з водопостачанням.

З'ясувалось, що росіяни вдарили двома ракетами по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Там зайнялась масштабна пожежа. Відомо, що одна людина загинула.

Дивіться більше – росіяни вдарили по критичній інфраструктурі: відео