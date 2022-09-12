Сирени спочатку почали лунати у східних областях. Однак після 05:00 оголосили про відбої.
До речі ЗСУ застерігають: у морі штормить, але ворог тримає наготові під три десятки "Калібрів"
Де оголошували тривогу:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська області.
У телеграм-каналах перед цим повідомили, що в росії група Ту-22м3 із трьох бортів рухається у південному напрямку. Припускали, що можуть бути запуски ракет х-22.
Попередня атака окупантів
- По всій Україні ввечері 11 вересня також оголосили повітряну тривогу. Окупанти випустили 12 ракет, але 9 з них збили сили ППО.
- Влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Також були перебої з водопостачанням.
- З'ясувалось, що росіяни вдарили двома ракетами по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Там зайнялась масштабна пожежа. Відомо, що одна людина загинула.
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