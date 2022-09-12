Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 11 вересня. Там доповіли й про інші загрози на деяких ділянках узбережжя.

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Які кораблі росії є у Чорному морі

У повідомленні мовиться, що все ж є кількісна присутність десанту росіян у морі. Проте в оперативному командуванні вважають, що спроба висадки під час шторму була б "божевільним завданням".

Загалом у Чорному морі є 14 ворожих суден. Зокрема, там дрейфують:

4 надводні ракетоносії – споряджені 26 ракетами "Калібр";

4 великі десантні кораблі.

Проте вони не підходять близько до узбережжя, щоб перебувати в ракетобезпечних для себе районах.

Водночас море може щедро підкидати "мінні сюрпризи". Отже, не тільки загроза ракетних ударів є у Чорному морі за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною,

– зазначили в ОК "Південь".

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