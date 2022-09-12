Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 11 вересня. Там доповіли й про інші загрози на деяких ділянках узбережжя.
Зауважте Корабель ВМС Румунії натрапив на міну в Чорному морі
Які кораблі росії є у Чорному морі
У повідомленні мовиться, що все ж є кількісна присутність десанту росіян у морі. Проте в оперативному командуванні вважають, що спроба висадки під час шторму була б "божевільним завданням".
Загалом у Чорному морі є 14 ворожих суден. Зокрема, там дрейфують:
- 4 надводні ракетоносії – споряджені 26 ракетами "Калібр";
- 4 великі десантні кораблі.
Проте вони не підходять близько до узбережжя, щоб перебувати в ракетобезпечних для себе районах.
Водночас море може щедро підкидати "мінні сюрпризи". Отже, не тільки загроза ракетних ударів є у Чорному морі за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною,
– зазначили в ОК "Південь".
Думка експерта – росія може розпочати другу хвилю блокування моря: дивіться відео