ВМС Румунії натрапили на міну під час поганої погоди й вона вибухнула. На щастя, 75 членів екіпажу не постраждали. Про це повідомило Міноборони країни.
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Земснаряд ВМС Румунії вибухнув на міні
Міни в Чорному морі з'явилися після того, як росія вторглася в Україну 24 лютого. З того дня румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.
Міністерство Румунії повідомило, що судно якраз вирушило знешкоджувати міну, що дрейфувала приблизно в 25 морських милях на північний схід від румунського чорноморського порту Констанца. Однак через сильний вітер і хвилі корабель вибухнув на ній.
Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість судна не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень,
– йдеться в заяві міністерства.
У Чорному морі знищили вже 28 мін
Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та росія.
З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах Чорного моря.
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