Показали, як зараз виглядає селище з висоти пташиного польоту. У мережі оприлюднили відео. На ньому видно розбиті внаслідок обстрілів окупантів будинки.
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Звільнення Козачої Лопані
Голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко напередодні 11 вересня розповів, що українські військові вже зайшли у Козачу Лопань. Місцеві жителі радісно зустрічали захисників.
Селище – фактично на кордоні з росією. Після Козачої Лопані на карті видніється малесеньке село Гранів, у якому населення близько 100 людей, а далі – державний кордон.
Козача Лопань з висоти пташиного польоту, дивіться відео:
Контрнаступ ЗСУ на Сході: що відомо
- Українські військові просуваються на Харківщині, вибиваючи окупантів із населених пунктів. Спочатку звільнили Балаклію. Потім наш прапор замайорів в Ізюмі
- Вже 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що нашим військовим вдалось звільнити І місто Куп'янськ на Харківщині.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України звільнили селище міського типу Чкаловське Харківської області.
- Крім того, ЗСУ вже зайшли у Вовчанськ, що теж на кордоні з росією.
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