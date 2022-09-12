Показали, як зараз виглядає селище з висоти пташиного польоту. У мережі оприлюднили відео. На ньому видно розбиті внаслідок обстрілів окупантів будинки.

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Звільнення Козачої Лопані

Голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко напередодні 11 вересня розповів, що українські військові вже зайшли у Козачу Лопань. Місцеві жителі радісно зустрічали захисників.

Селище – фактично на кордоні з росією. Після Козачої Лопані на карті видніється малесеньке село Гранів, у якому населення близько 100 людей, а далі – державний кордон.

Козача Лопань з висоти пташиного польоту, дивіться відео:

Контрнаступ ЗСУ на Сході: що відомо

Українські військові просуваються на Харківщині, вибиваючи окупантів із населених пунктів. Спочатку звільнили Балаклію. Потім наш прапор замайорів в Ізюмі

Вже 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що нашим військовим вдалось звільнити І місто Куп'янськ на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України звільнили селище міського типу Чкаловське Харківської області.

Крім того, ЗСУ вже зайшли у Вовчанськ, що теж на кордоні з росією.

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