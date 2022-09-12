Показали, как сейчас смотрится поселок с высоты птичьего полета. В сети обнародовали видео. На нем видны разбитые в результате обстрелов оккупантов дома.
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Увольнение Казачьей Лопани
Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко накануне 11 сентября рассказал, что украинские военные уже зашли в Казачью Лопань. Местные жители радостно встречали защитников.
Поселок – фактически на границе с россией. После Казачьей Лопани на карте виднеется маленькое село Гранов, в котором население около 100 человек, а дальше – государственная граница.
Казачья Лопань с высоты птичьего полета, смотрите видео:
Контрнаступление ВСУ на Востоке: что известно
- Украинские военные продвигаются в Харьковской области, выбивая оккупантов из населенных пунктов. Сначала освободили Балаклею. Затем наш флаг взвился в Изюме.
- Уже 11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что нашим военным удалось освободить I город Купянск Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины освободить поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.
- Кроме того, ВСУ уже зашли в Волчанск, что тоже на границе с россией.
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