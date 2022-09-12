Показали, как сейчас смотрится поселок с высоты птичьего полета. В сети обнародовали видео. На нем видны разбитые в результате обстрелов оккупантов дома.

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Увольнение Казачьей Лопани

Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко накануне 11 сентября рассказал, что украинские военные уже зашли в Казачью Лопань. Местные жители радостно встречали защитников.

Поселок – фактически на границе с россией. После Казачьей Лопани на карте виднеется маленькое село Гранов, в котором население около 100 человек, а дальше – государственная граница.

Казачья Лопань с высоты птичьего полета, смотрите видео:

Контрнаступление ВСУ на Востоке: что известно

Украинские военные продвигаются в Харьковской области, выбивая оккупантов из населенных пунктов. Сначала освободили Балаклею. Затем наш флаг взвился в Изюме.

Уже 11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что нашим военным удалось освободить I город Купянск Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины освободить поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Кроме того, ВСУ уже зашли в Волчанск, что тоже на границе с россией.

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