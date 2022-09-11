Показуємо на карті, де розташоване селище. Відомо, що там 11 вересня підняли український прапор, а потім місцева влада повідомила, що туди зайшли наші військовослужбовці.

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Козача Лопань на державному кордоні

Голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що українські військові вже зайшли у Козачу Лопань та показав, як місцеві жителі зустрічають захисників.

Козача Лопань розміщена фактично на кордоні. Згідно з картою, після селища розміщене малесеньке село Гранів, у якому населення трохи більше 100 людей, а далі – державний кордон.

Де розташована Козача Лопань: дивіться на карті

Наші військові могли зайти у ще два населені пункти

За даними телеграм-каналів, ЗСУ також зайшли у Дворічну та Великий Бурлук.

Селище міського типу Дворічна розміщене орієнтовно за 20 кілометрів від Куп'янська, який Збройні Сили України вже звільнили від окупації.

Де розміщена Дворічна: дивіться на карті

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