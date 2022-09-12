Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він нагадав, що попередні випадки нестандартних ситуацій на території росії ставалися через куріння в непередбачуваних місцях. Командування не спростовувало і не підтверджувало причетність ЗСУ до несподіваних вибухів в росії.

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"Бавовна" може бути і надалі

Наближення ЗСУ до державного кордону у Харківській області дійсно дає можливість українським військовим нищити військові об'єкти на території росії. Однак, найімовірніше, якщо щось там і ставатиметься, то це буде винятково "бавовна" або куріння.

Я думаю, якщо й будуть бити, то усі розумітимуть, що це просто траплятиметься "бавовна" або куріння в непередбачуваних місцях. Все буде так само, як воно відбувалося раніше, –

зазначив Попович.

Він не пригадує, щоб ЗСУ офіційно розповідало про свою причетність до різної "бавовни" на території росії.

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