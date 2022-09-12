Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він нагадав, що попередні випадки нестандартних ситуацій на території росії ставалися через куріння в непередбачуваних місцях. Командування не спростовувало і не підтверджувало причетність ЗСУ до несподіваних вибухів в росії.
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"Бавовна" може бути і надалі
Наближення ЗСУ до державного кордону у Харківській області дійсно дає можливість українським військовим нищити військові об'єкти на території росії. Однак, найімовірніше, якщо щось там і ставатиметься, то це буде винятково "бавовна" або куріння.
Я думаю, якщо й будуть бити, то усі розумітимуть, що це просто траплятиметься "бавовна" або куріння в непередбачуваних місцях. Все буде так само, як воно відбувалося раніше, –
зазначив Попович.
Він не пригадує, щоб ЗСУ офіційно розповідало про свою причетність до різної "бавовни" на території росії.
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Контрнаступ ЗСУ триває: важливі новини
- Українські військові продовжують просуватися вперед на Харківщині. 12 вересня ЗСУ встановили контроль над селом Стрілеча, яке розташовано на українсько-російському кордоні. Цю інформацію оприлюднили у фейсбуці Окремої бригади ТрО Харкова.
- 11 вересня ЗСУ зайшли в село Гоптівка Дергачівської громади. Воно розташоване на кордоні з бєлгородською областю росії.
- Полонений 20-річний окупант розповів, як його командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Просування українських військ сильно деморалізувало ворогів.