Для окупантів важливою є логістика своїх угруповань, і у ЗСУ про це добре знають. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович.

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Експерт підкреслив, що українське командування все ще не називало населені пункти, де саме у Харківській області відбувається контрнаступ ЗСУ.

Назву населених пунктів давали російські джерела, зокрема пабліки в соцмережах, кажучи про те, що немає жодної паніки. Втім, наступ є. Чому Харківська область? Тому що таким чином ми можемо зняти загрозу наступу на Слов'янськ, Краматорськ, й остаточно зірвати всі плани російського командування щодо адміністративних меж Донецької області,

– пояснив фахівець.

На його думку, Ізюмський напрямок є одним з ключових у наступі росіян на Слов'янськ та Краматорськ.

"Особливо – якщо ми візьмемо під вогневий контроль Куп'янськ, не кажучи вже про його можливе звільнення. Тоді ми в принципі можемо унеможливити будь-які спроби наступу на ці агломерації. Тому що Куп'янськ – це основний транспортний хаб, через який йде постачання логістики, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів", – додав Попович.

Він резюмував, що ЗСУ знищують логістичні ланцюжки, що є загальновідомою тактикою українського війська.

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