Для окупантів важливою є логістика своїх угруповань, і у ЗСУ про це добре знають. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович.
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Експерт підкреслив, що українське командування все ще не називало населені пункти, де саме у Харківській області відбувається контрнаступ ЗСУ.
Назву населених пунктів давали російські джерела, зокрема пабліки в соцмережах, кажучи про те, що немає жодної паніки. Втім, наступ є. Чому Харківська область? Тому що таким чином ми можемо зняти загрозу наступу на Слов'янськ, Краматорськ, й остаточно зірвати всі плани російського командування щодо адміністративних меж Донецької області,
– пояснив фахівець.
На його думку, Ізюмський напрямок є одним з ключових у наступі росіян на Слов'янськ та Краматорськ.
"Особливо – якщо ми візьмемо під вогневий контроль Куп'янськ, не кажучи вже про його можливе звільнення. Тоді ми в принципі можемо унеможливити будь-які спроби наступу на ці агломерації. Тому що Куп'янськ – це основний транспортний хаб, через який йде постачання логістики, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів", – додав Попович.
Він резюмував, що ЗСУ знищують логістичні ланцюжки, що є загальновідомою тактикою українського війська.
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Контрнаступ ЗСУ на Півдні та Сході: що відомо
- росіяни мають низку причин для хвилювання. І мовиться не лише про ефективний наступ ЗСУ на Півдні.
- Напередодні в Інституті з вивчення війни підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається не лише на Півдні, але і на Сході.
- Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, звільнили Високопілля на сході області та закріпилися за річкою Сіверський Донець у Донецькій області, зокрема мова йде про населений пункт Озерне.
- росіянам дуже не хочеться відходити з району Балаклії та загалом залишати район на північному заході від Ізюма. Тому протягом декількох попередніх тижнів вони намагалися південно-східнішевід Чугуєва "вирішити питання" із загрозами з цього напрямку.
- Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав "хороші новини" від Генштабу ЗСУ й української розвідки.
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