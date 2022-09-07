Для оккупантов важна логистика своих группировок, и в ВСУ об этом хорошо знают. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.

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Эксперт подчеркнул, что украинское командование все еще не называло населенные пункты, где именно в Харьковской области происходит контрнаступление ВСУ.

Название населенных пунктов давали российские источники, в частности, паблики в соцсетях, говоря о том, что нет никакой паники. Впрочем, наступление есть. Почему Харьковская область? Потому что таким образом мы можем снять угрозу наступления на Славянск, Краматорск, и окончательно сорвать все планы российского командования по административным границам Донецкой области,

– объяснил специалист.

По его мнению, Изюмское направление является одним из ключевых в наступлении россиян на Славянск и Краматорск.

"Особенно – если мы возьмем под огневой контроль Купянск, не говоря уже о его возможном освобождении. Тогда мы в принципе можем сделать невозможными любые попытки наступления на эти агломерации. Потому что Купянск – это основной транспортный хаб, через который идет поставка логистики, боеприпасов, горюче-смазочных материалов", – добавил Попович.

Он резюмировал, что ВСУ уничтожают логистические цепочки, являющиеся общеизвестной тактикой украинского войска.

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