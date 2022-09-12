Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он напомнил, что предыдущие случаи нестандартных ситуаций на территории россии происходили из-за курения в неположенных местах. Командование не опровергало и не подтверждало причастность ВСУ к неожиданным взрывам в россии.

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"Хлопок" может быть и дальше

Приближение ВСУ к государственной границе в Харьковской области действительно дает возможность украинским военным уничтожать военные объекты на территории россии. Однако, вероятнее всего, если что-то там и будет, то это будет исключительно "хлопок" или курение.

Я думаю, если и будут бить, то все будут понимать, что это будет просто "хлопок" или курение в неположенных местах. Все будет так же, как оно происходило раньше, –

отметил Попович.

Он не припоминает, чтобы ВСУ официально рассказывало о своей причастности к разному "хлопку" на территории россии.

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