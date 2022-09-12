Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Один з російських полонених уже розповів як окупанти тікали від наступу ЗСУ.

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Обмінний фонд полонених зросте

Мусієнко зазначив, що обмінний фонд полонених зросте, адже збільшилась кількість російських військових полонених. Серед них, зокрема, немало російських офіцерів.

Нам потрібно витягувати наших полонених з російських в'язниць. І тих, хто був у Маріуполі, героїчно захищали Азовсталь, й інших військовополонених,

– зауважив військовий експерт.

Росія – один з найбільших "постачальників" техніки

Керівник Центру військово-правових досліджень сказав, що навіть з тих світлин, які виклав Валерій Залужний, видно, що трофеями ЗСУ є і танки, і БМП, і боєприпаси, і снаряди до них. Вони безумовно поповнять трофейне оснащення нашої армії.

"Є статистика, що станом на 200 днів війни, ЗСУ вдалось захопити 1598 одиниць різної військової техніки росіян. Це і танки, і бронемашини, і МТ-ЛБ, і артилерійські системи, і машини "Тигр", які використовують російські спецпризначенці, і ППО ближнього радіуса дії", – наголосив Мусієнко.

Він додав, що після Західних партнерів й українського оборонпрому, росія є одним з найбільших "постачальників" зброї і техніки, яку вони залишають.

На деяких напрямках в України є вогнева перевага

Військовий експерт розповів, що нині на деяких напрямках ЗСУ мають вогневу перевагу над ворогом. Це відбувається через те, що ми знищуємо їхні склади й логістичні шляхи.

Їм доводиться з більш далеких відстаней налагоджувати постачання, а на це йде більше часу,

– підкреслив він.

На скільки вистачить ресурсів

Мусієнко продовжив, що запасів снарядів, боєприпасів і різного заліза в росії ще достатньо. Однак і вони не бездонні. Без належного поповнення запаси мають властивість закінчуватись.

"Якщо росія хотіла й надалі вести бойові дії з такою інтенсивністю, їм треба було б, щоб їхня оборонка працювала щодня без перерви. Але ВПК не встигає заповнювати всі потреби російської армії", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, звідси й домовленість з Іраном і КНДР на постачання дронів, снарядів тощо. Це індикатор тих проблем, що існують у росії.

За такого темпу війни і за такої інтенсивності максимальна "стеля" періоду, на який вистачить боєприпасів у росії – це до 6 місяців,

– підсумував військовий експерт.

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